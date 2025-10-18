Aria di derby al PalaRisorgimento. La B-Chem Virtus contro la Bramante: "Determinante il nostro impatto alla partita»

"Affronteremo una squadra che gioca assieme da anni, che sviluppa una manovra fluida e che sul piano offensivo si trova molto facilmente". Massimiliano Domizioli (foto), coach della B-Chem Virtus, fotografa la Bramante Pesaro che alle 18 di domani sarà a Civitanova per la quarta giornata della serie B di basket Interregionale. "Loro – aggiunge – hanno perso il pivot e a quanto ne sappia non lo hanno ancora sostituito, mi aspetto un avversario che giocherà con un quintetto leggero e che metterà la gara su ritmo e aggressività, noi dovremo essere bravi a impattare bene la gara". I civitanovesi sono a punteggio pieno. "Dai miei – spiega – mi attendo una prova di maturità, dobbiamo mettere in preventivo che gli avversari proveranno a battere una delle squadre in testa, ciò ci pone di fronte a una gara di grande maturità in cui dovremo stare attenti, avere la giusta predisposizione mentale perché di certo i pesaresi faranno la migliore partita". Si confida che ancora una volta il palas civitanovese sia pieno. "Cresce l’interesse attorno alla squadra, all’esordio – ricorda Domizioli – c’erano tante famiglie e appassionati, l’obiettivo è far sì che questo numero aumenti ancora".