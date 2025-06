Arriva capitan ’Sacca’. Saccaggi è la sicurezza: "Estra, ho il fuoco dentro. No pressioni, solo gioia»

Lorenzo Saccaggi e Pistoia ancora insieme. Sacca ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso per tre anni, segno che oltre all’affetto che lo lega a questa città ci sono altri motivi per aver preso una decisione simile. "L’affetto e il legame che ho creato con i tifosi ha influito – dice Saccaggi –, poi da giocatore e da grande agonista c’è anche un voler accettare una sfida, una eventuale rinascita. Ho grande voglia di rivalsa dopo ciò che successo e la volontà di far ritornare importante Pistoia. Sarà un altro palcoscenico però questo fuoco che ho dentro è stato il motivo principale per cui ho accettato questa proposta".

Saccaggi erediterà la fascia di capitano da Gianluca Della Rosa, un passaggio di consegne tra due giocatori che hanno fatto la storia del club. "Per me è un onore immenso – prosegue Saccaggi –, mi rendo conto che raccolgo un’eredità importante perché Gianluca è stato ed è la storia di questa società, è stato un capitano meraviglioso da cui prenderò qualcosa per poter in qualche modo replicarlo, ho rubato qualcosa da lui in questi anni che è stato un capitano speciale. Non sento nessuna pressione perché è una gioia, un privilegio per me che ho un legame forte con questa città e questa società. Egoisticamente parlando sono contento che ci sia stato questo passaggio di consegne, sono felice di essere arrivato dopo Gianluca, sono contento che per lui si sia chiuso un cerchio temporaneamente e accettando questa nuova sfida ed essendo un mio amico fraterno gli auguro il meglio. Ci tenevo a fare un in bocca al lupo a Marco Sambugaro e Andrea Tronconi augurandogli in meglio per questa opportunità. Sono state persone importanti per me a livello umano, abbiamo fatto un percorso lunghissimi insieme e al di là delle vittorie e delle sconfitte, gioie e dolori li abbiamo vissuti tutti e ci tenevo a ringraziarli ed elogiarli per ciò che hanno fatto".

Al fianco di Saccaggi c’era il direttore tecnico Alberto Martelossi che ha parlato di mercato e di come sarà la squadra per la prossima stagione. "L’ideale è costruire una squadra che sia un mix tra giocatori giovani, in crescita ed esperti – afferma Martelossi –. La prossima tappa, una volta avuta la certezza di avere Lorenzo e Gabriele, è di fare in modo di trovare giocatore da mettere vicino o dietro a loro in modo che possiamo avere una maggiore chiarezza per cui aspettiamoci il completamento di questi ruoli qui. Riisma è un nome interessante che a Pistoia conoscete bene, ora è un giocatore più maturo, determinato, completo e vincente, fa parte di un elenco di giocatori ma ci sono alcune variabili importanti. La prima è che si tratta di un giocatore molto cercato e la seconda è che è sotto contratto e la terza è che si tratta di un giocatore dalla quotazione molto alta. Per gli americani se dovessimo avere un’occasione accattivante la prenderemo, l’idea è di completare prima il reparto italiani ma vediamo le opportunità create dal mercato. Confermo che il ruolo di guardia è quello ricercato. L’altro americano potrebbe essere un lungo o anche un’ala che possa giocare in più ruoli. Vedremo in base agli italiani che arriveranno".

In collegamento dagli Stati Uniti il presidente Joe David ha illustrato quello che sarà l’obiettivo della società per i prossimi tre anni. "Vogliamo fare una squadra competitiva – dice David –, se questo portasse subito alla serie A sarebbe meraviglioso ma il principale obiettivo è la stabilizzare del club nella prossima stagione sia a livello societario che finanziario per poi arrivare nel triennio a riportare Pistoia in serie A. Quest’anno la cosa più importante è riportare fiducia nei tifosi e in tutto ciò che gira intorno al Pistoia Basket".

Maurizio Innocenti