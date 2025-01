Arriva la capolista. Garelli avvisa: "Niente errori, non perdonano»

Uno sgambetto alla prima della classe per iniziare nel migliore dei modi il 2025. È questo l’obiettivo dei Blacks che alle 18 riceveranno la Sae Scientifica Legnano, regina del girone con soltanto due sconfitte maturate in diciotto gare disputate. I faentini avranno le motivazioni altissime sia per cancellare il passo falso con Fiorenzuola sia per mantenere imbattuto il PalaCattani, ottenendo il nono successo casalingo. Legnano non era di certo pronosticata al primo posto in estate, ma ha ottenuto questo piazzamento grazie ad una incredibile continuità di rendimento, dovuta alla grande coesione di un gruppo dove ognuno riesce a fare la differenza al momento opportuno.

Chiaramente il roster di coach Piazza ha tanto talento, con la punta di diamante che è Raivio, guardia statunitense che viaggia a 16.6 punti e 7.8 rimbalzi di media, e insieme a lui ci sono tanti giocatori di categoria come gli esterni Oboe (ex di turno come Fragonara), Gallizzi, Scali, Sodero, Mastroianni, Agostini e Quarisa.

"Legnano riesce a punire ogni errore dell’avversario – spiega coach Luigi Garelli – e non potremo quindi avere alti e bassi come spesso ci sono capitati in stagione. È inoltre molto esperta con tutti i giocatori che possono essere decisivi e ha il merito di non mollare mai come si è visto con la Virtus Imola dove negli ultimi quattro minuti ha piazzato un break di 14-0 vincendo la partita".

Altro punto di forza di Legnano è il tiro da tre, perché tira con il 40% di squadra e ben quattro giocatori hanno percentuali individuali ancora più alte, con Raivio che ha addirittura il 46%. "In attacco Legnano è brava a colpire dall’arco, ma è anche ben organizzata in difesa e spesso propone situazioni tattiche complesse, a dimostrazione di quanto ognuno si metta a disposizione dell’allenatore e dei compagni. In ogni reparto ha elementi in grado di essere protagonisti e quindi dovremo essere bravi a leggere non solo il gioco, ma anche a capire in anticipo le mosse dei nostri avversari per trovare le contromisure".

