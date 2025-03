Arriva la prima vittoria del ritorno. Per il Vela un’impresa insperata

vela viareggio

64

rosignano

55

VELA VIAREGGIO: Albizzi 14, Mori, Romani, Bertuccelli, Bo 12, Lopes Siera 9, Ghiselli 13, Spinelli 6, Spilotro 2, Nieri 2, Biagiotti 6. All. Bonuccelli N.

INEOS ROSIGNANO: Creati11, Tamburini 2, Boldrini, Dato 3, Maffei 2, Peraj, Zadi, Politi, Rubini 20, Cosimi 2, Bartoli 5, Dalle Ave 10. All. Raspo.

Arbitri: Zini di Pistoia e Borgi di Massa.

Note: parziali 9-9; 34-22; 48-42; 64-55. Tiri liberi Viareggio: 15/21; Rosignano: 21/27.

CAMAIORE – Per il Vela è arrivata finalmente la prima vittoria nel girone di ritorno. E che vittoria. Addirittura contro una tra le migliori formazioni del girone, quel Rosignano che sembrava, secondo i pronostici, dovesse giocare a Camaiore per pura formalità. Così non è stato e la squadra di Bonuccelli, anche se con un po’ di apprensione, ha vinto nei due minuti finali con una determinazione mai vista prima e che ha portato ad un finale entusiasmante dopo tanta paura.

Partenza scadente da entrambe le parti, solo 9-9 al termine della prima frazione, ma all’inizio della seconda il Vela prende con decisione il sopravvento e, con un’impensabile supremazia, in breve si porta a 24-11 e mantiene un vantaggio che al momento di andare al riposo si ferma sul 34-22. Al ritorno in campo continua il dominio viareggino, Albizzi e Ghiselli sono scatenati e proprio un canestro di quest’ultimo porta il Vela al suo massimo vantaggio (46-26). Sembra fatta ma così non è. Rosignano reagisce come dovrebbe ed al suono della terza sirena il punteggio è sul 48-42, come dire un parziale di 16 - 2 a favore degli ospiti.

Parte bene l’ultima frazione con due canestri consecutivi più un libero di Biagiotti che, assieme ad uno di Albizzi, riporta il Vela ad un quasi rassicurante 55-44. Quasi, perché quel 55 ferma le realizzazioni casalinghe ed dà il via ad una velocissima rimonta degli ospiti che in breve li porta al completo recupero (55-55 a due minuti dalla fine). Pubblico preoccupato ed in tensione ma così non sembrano essere gli uomini di Bonuccelli che reagiscono come nessuno ormai spera più ed in questi 120 secondi si esibiscono in uno stupendo nove a zero che permette loro quel successo ampiamente meritato.

Eraldo Di Simo