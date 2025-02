Arrivano gli Amatori Pescara: "Halley, serve una prova molto intensa"

Dopo aver iniziato al meglio il percorso nel Play In Gold, la Halley Matelica non vuole fermarsi, specie ora che si presenta in campo al completo. In più il calendario le propone due gare casalinghe in cui sa di dover fare bottino pieno. La prima è in programma domani alle 18, a Castelraimondo, contro la Amatori Pescara, più volte affrontata negli ultimi anni, ma cambiata rispetto alla passata stagione.

"Spero – dice Giacomo Eliantonio – che riusciremo a riproporre l’intensità che stiamo avendo nell’ultimo periodo, sia in partita che in allenamento, ora la nostra forza deve essere che abbiamo 10 giocatori e quindi mantenere sempre alta l’intensità deve essere un problema per gli altri, non per noi. Sappiamo di avere tante armi in attacco per mettere in difficoltà gli avversari, però credo non si prescinda dall’intensità con cui scendiamo in campo".

Il rientro di Musci, infatti, allunga le rotazioni della Halley, soprattutto nel reparto lunghi dove anche per Eliantonio, come per Morgillo e Dieng, ci sarà meno necessità di essere spremuti a livello di minutaggio. "Aggiungiamo – rimarca l’ala-pivot originaria di Terni – un giocatore con caratteristiche leggermente diverse dagli altri e che ci servono davvero, ci stiamo adattando velocemente al suo rientro: ci dà una presenza vicino a canestro che ci aiuta molto sia in attacco che in difesa e credo si sia visto subito".

