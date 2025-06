Asd Massa e Cozzile Basket: promozione in Divisione Regionale 1

Il clima è ancora di festa, nonostante il futuro bussi già alla porta. D’altronde, come biasimare l’Asd Massa e Cozzile Basket, fresca di promozione in Divisione Regionale 1, il secondo salto di categoria dopo quello centrato nel 2022, ma soprattutto motivo di riscatto dopo la retrocessione di un anno fa. Dopo appena una stagione, ecco il ritorno al piano di sopra per la società della presidentessa Grazia Sgobba. "All’inizio dell’annata appena terminata e dopo un campionato estremamente difficile, abbiamo preso la decisione di nominare come capo allenatore Davide Morini, responsabile del nostro settore minibasket. Ebbene, il suo lavoro è stato semplicemente eccezionale. Grazie al suo impegno e a quello dei ragazzi, la squadra si è compattata con il passare delle giornate e – sottolinea Sgobba – è riuscita a superare ogni difficoltà".

Compresi gli infortuni, in particolare quello di Andrea Lorenzi, ko durante il secondo appuntamento della finale playoff contro la Virtus Certaldo. "Quello è stato davvero un brutto momento, specie per me che ho visto crescere Andrea fin da bambino. Ma è stata anche la molla per tutti i ragazzi per dare ognuno qualcosa in più nella decisiva gara 3". In occasione della quale Massa e Cozzile, davanti al pubblico amico del PalaBrizzi, è riuscita a stendere gli avversari per 67-65, al termine di un match tiratissimo, come del resto tutta la serie. "Quelli dopo la sirena conclusiva, sono stati attimi indimenticabili. Futuro? Onestamente non ci sto ancora pensando. Durante la prossima settimana ci riuniremo con il consiglio e vedremo il da farsi. L’esperienza negativa della retrocessione – prosegue Sgobba – ci potrà essere d’aiuto, così come l’eventuale prestito da parte degli Herons Montecatini di qualche Under 19 di valore".

Francesco Bocchini