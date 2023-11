Attacchiamo poco il ferro. Siamo ultimi per falli subiti

Cinque ‘fischiate’ in meno rispetto a Virtus Bologna, Pesaro e Tortona ma – più in generale – al di sotto di ogni altra squadra di Serie A.

La Pallacanestro Reggiana è infatti ultima per falli subiti in tutto il campionato. Appena 16,9 di media ad incontro, una miseria se pensiamo al talento degli attaccanti biancorossi.

Persino Brindisi e Treviso, ancora a secco di vittorie e ultime della classe, ne guadagnano di più: rispettivamente 17,8 e 20,4. Un dato che sorprende e che deve soprattutto alimentare alcune riflessioni.

Per farlo a mente serena, occorre innanzitutto sgomberare il campo da inutili polemiche arbitrali: Mazzoni, Quarta e Luconi contro Tortona hanno arbitrato male, utilizzando un metro incomprensibile, ma questo non significa che la Unahotels non sia tutelata o che lo sia meno di altre squadre e chissà poi per quale logica. Il dato pur essendo ‘parziale’ potrebbe però evidenziare altri ‘sintomi’ che riguardano la truppa di Priftis. Il gioco molto sbilanciato sul perimetro tende a far sì che i grandi tiratori a disposizione del coach greco spesso si ‘accontentino’ di una soluzione da tre o dalla media anziché attaccare il ferro. Questo, piaccia o no, li rende ‘automaticamente’ meno esposti a contatti evidenti che storicamente vengono fischiati con più frequenza nei pressi del canestro. Una tendenza che viene ulteriormente rimarcata dalla (quasi) totale assenza di gioco in post basso o comunque nell’area dei tre secondi. Al di là della qualità dei singoli, non è esattamente un caso che in testa alla classifica ci sia la Virtus di Shengelia (5,6 falli subiti ad incontro) e al secondo posto Pesaro con Totè (4,3). In ogni caso ricondurre tutto questo alla mancanza di gioco spalle a canestro sarebbe profondamente errato. Più in generale, la Pallacanestro Reggiana deve iniziare a leggere meglio le situazioni che in attacco possono portarle dei vantaggi, senza farsi prendere dalla frenesia di risolverla con un tiro ‘forzato’.

Tortona, certamente iper tutelata nell’ultima gara, da questo punto di vista è stata un esempio di come giocare sulle debolezze altrui. Anche caratteriali. A tal proposito, la Lega ha notificato ad Hervey la squalifica di una giornata dopo l’espulsione avvenuta domenica contro Tortona. La sanzione però sarà ovviamente tramutata in una multa che verrà pagata dalla Pallacanestro Reggiana e l’ala sarà regolarmente in campo domenica a Venezia alle 16,30. Ufficiale anche il passaggio di Olisevicius a Treviso: il lituano esordirà domenica alle 19 a Pesaro.

Nella foto: Briante Weber