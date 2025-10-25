Attenta Rinascita, Pesaro corre. Miniotas pericolo numero uno

di Loriano ZannoniUn’estate in ritardo, con alcuni giocatori importanti arrivati a preparazione iniziata. Un inizio di campionato piuttosto complicato col -16 interno con Livorno. Poi, d’improvviso, solo vittorie. Cinque consecutive, di cui tre di fila in trasferta. Alzi la mano chi avrebbe detto, a inizio ottobre, che Pesaro si sarebbe ritrovata in questo momento in testa alla classifica assieme a Brindisi e Verona. E invece la Vuelle è lassù, a 10 punti, a +4 sulla Dole nonostante un avvio di stagione turbolento. Coach Spiro Leka, che in Romagna è di casa avendo allenato Morciano, San Marino e Santarcangelo, in agosto predicava pazienza e i risultati, due mesi dopo, sono arrivati. La squadra marchigiana ha il miglior attacco per punti segnati di tutta la A2. Arriva a 84.5, tirando con un astronomico 65% da due (primo assoluto) e con un po’ più moderato 36% da tre (9° posto). Resta in dubbio il play americano Kay Felder, che è alle prese con un fastidio muscolare e che solo giovedì ha ripreso ad allenarsi, ma senza contatti. Senza di lui, che in tre partite ha portato alla causa 9.7 punti con 2.3 rimbalzi e 2.3 assist, il proscenio è stato preso con forza da alcuni elementi ben individuati. Innanzitutto, nel reparto lunghi, l’altro straniero, Regimantas Miniotas, ala-pivot lituana di 2.08 dotata di buoni fondamentali e che sta incendiando le retine avversarie con 18 punti (71% da due) e 5.8 rimbalzi di media. Nelle ultime due gare ha segnato 33 e 26 punti ed è, di fatto, il pericolo pubblico numero uno. Gran lavoro in arrivo per Ogden, Simioni e Camara.

A innescarlo soprattutto Matteo Tambone e Lorenzo Bucarelli. Per il primo, un play-guardia, si tratta di un ritorno a Pesaro al momento molto produttivo (13.5 punti, 4 rimbalzi e 4.2 assist). Per il secondo una conferma e un’evoluzione dello status di all-around capace di andar vicino ogni tanto alla tripla-doppia (8.8 punti, 4.5 rimbalzi e 6 assist). Un altro elemento in parabola ascendente è certamente la guardia italo-argentina Octavio Maretto, 21enne da 11.3 punti (77% da due, 20/26) con 4.3 rimbalzi. Senza Felder, Leka completa il quintetto con Nicolò Virginio, ala da 8.5 punti con 2.7 rimbalzi in 21’.

Dalla panchina, oppure nei cinque spostando Miniotas 4 e Virginio out, ecco Quirino De Laurentiis, centro che sta per compiere 33 anni con una carriera con tanta A2 e un pizzico di A. Per lui, fin qui, 3.2 punti e 2.2 rimbalzi in 15’. Gli altri uomini importanti di rotazione sono Stefano Trucchetti (7.2 e 2 assist), 19enne play che ha vinto in estate l’oro agli Europei under 20 con l’Italia, e Alessandro Bertini, guardia-ala classe 2002 che segna 8.2 punti con 4.3 rimbalzi. Per la Dole, che sarà senza Leardini e Sankare, un derby di fuoco.