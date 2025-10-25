Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Attenta Rinascita, Pesaro corre. Miniotas pericolo numero uno

Attenta Rinascita, Pesaro corre. Miniotas pericolo numero uno

Dopo un avvio in ritardo e il ko all’esordio con Livorno, la Vuelle ha conquistato cinque vittorie di fila

di LORIANO ZANNONI
25 ottobre 2025
Un time out di coach Sandro Dell’Agnello. Al suo fianco Alessandro Simioni: sarà lui, insieme a Camara e Ogden, a dover arginare Miniotas

Un time out di coach Sandro Dell’Agnello. Al suo fianco Alessandro Simioni: sarà lui, insieme a Camara e Ogden, a dover arginare Miniotas

XWhatsAppPrint

di Loriano ZannoniUn’estate in ritardo, con alcuni giocatori importanti arrivati a preparazione iniziata. Un inizio di campionato piuttosto complicato col -16 interno con Livorno. Poi, d’improvviso, solo vittorie. Cinque consecutive, di cui tre di fila in trasferta. Alzi la mano chi avrebbe detto, a inizio ottobre, che Pesaro si sarebbe ritrovata in questo momento in testa alla classifica assieme a Brindisi e Verona. E invece la Vuelle è lassù, a 10 punti, a +4 sulla Dole nonostante un avvio di stagione turbolento. Coach Spiro Leka, che in Romagna è di casa avendo allenato Morciano, San Marino e Santarcangelo, in agosto predicava pazienza e i risultati, due mesi dopo, sono arrivati. La squadra marchigiana ha il miglior attacco per punti segnati di tutta la A2. Arriva a 84.5, tirando con un astronomico 65% da due (primo assoluto) e con un po’ più moderato 36% da tre (9° posto). Resta in dubbio il play americano Kay Felder, che è alle prese con un fastidio muscolare e che solo giovedì ha ripreso ad allenarsi, ma senza contatti. Senza di lui, che in tre partite ha portato alla causa 9.7 punti con 2.3 rimbalzi e 2.3 assist, il proscenio è stato preso con forza da alcuni elementi ben individuati. Innanzitutto, nel reparto lunghi, l’altro straniero, Regimantas Miniotas, ala-pivot lituana di 2.08 dotata di buoni fondamentali e che sta incendiando le retine avversarie con 18 punti (71% da due) e 5.8 rimbalzi di media. Nelle ultime due gare ha segnato 33 e 26 punti ed è, di fatto, il pericolo pubblico numero uno. Gran lavoro in arrivo per Ogden, Simioni e Camara.

A innescarlo soprattutto Matteo Tambone e Lorenzo Bucarelli. Per il primo, un play-guardia, si tratta di un ritorno a Pesaro al momento molto produttivo (13.5 punti, 4 rimbalzi e 4.2 assist). Per il secondo una conferma e un’evoluzione dello status di all-around capace di andar vicino ogni tanto alla tripla-doppia (8.8 punti, 4.5 rimbalzi e 6 assist). Un altro elemento in parabola ascendente è certamente la guardia italo-argentina Octavio Maretto, 21enne da 11.3 punti (77% da due, 20/26) con 4.3 rimbalzi. Senza Felder, Leka completa il quintetto con Nicolò Virginio, ala da 8.5 punti con 2.7 rimbalzi in 21’.

Dalla panchina, oppure nei cinque spostando Miniotas 4 e Virginio out, ecco Quirino De Laurentiis, centro che sta per compiere 33 anni con una carriera con tanta A2 e un pizzico di A. Per lui, fin qui, 3.2 punti e 2.2 rimbalzi in 15’. Gli altri uomini importanti di rotazione sono Stefano Trucchetti (7.2 e 2 assist), 19enne play che ha vinto in estate l’oro agli Europei under 20 con l’Italia, e Alessandro Bertini, guardia-ala classe 2002 che segna 8.2 punti con 4.3 rimbalzi. Per la Dole, che sarà senza Leardini e Sankare, un derby di fuoco.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su