Attila Junior Basket fuori dai playoff: sconfitta contro Carver Roma e polemiche arbitrali

"Abbiamo retto per due quarti di gara, ma siamo arrivati alla partita decimati e pure l’arbitraggio non mi è piaciuto per niente. È un grande peccato, perché i playoff ce li saremmo meritati". C’è tanta amarezza nelle parole di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la sconfitta contro la Carver Roma 76-62, nell’ultima giornata dei Play-In Gold della B Interregionale. I portorecanatesi non si sono qualificati ai playoff per la classifica avulsa, piazzandosi in nona posizione a 22 punti. Ed è una grande beffa per l’Attila Junior Basket.

"Fisicamente eravamo cotti – spiega coach Coen – e soprattutto abbiamo pagato le pesanti assenze di Mancini, Montanari e Redolf, che era sotto virus e ha avuto attacchi di vomito la sera prima del match. E tutto ciò si è aggiunto a una settimana nella quale ci siamo allenati a volte in otto giocatori e altre volte persino in sei. Dobbiamo essere realisti: già era dura vincere, figuriamoci con queste difficoltà".

L’allenatore ha qualche recriminazione sull’arbitraggio: "Non si possono mandare due arbitri di Roma quando si affronta una squadra della Capitale, come è successo nell’ultima partita, visto che dopo si assistono a dei teatrini imbarazzanti sul campo. Probabilmente chi li ha designati si era distratto, perché era una scelta che non andava fatta a prescindere".