Attila Junior Basket punta ai playoff: sfida decisiva contro Carver Roma

"Vogliamo portare a casa il risultato per strappare il pass per i playoff. I ragazzi sono consapevoli dei propri mezzi e abbiamo le carte in regola per farlo". Così Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si esprime in vista della trasferta di domani alle 18 contro la Carver Roma, per l’ultima giornata dei Play-In Gold nel campionato di serie B Interregionale. Il team portorecanatese è quarto in classifica a 22 punti, a pari merito con Stella Ebk e Carver. "In questo momento – spiega il patron dell’Attila Junior – la situazione è abbastanza caotica: con una vittoria potremmo arrivare quarti, così come in caso di sconfitta potremmo uscire dalle prime otto che saranno ammesse ai playoff. Purtroppo abbiamo pagato una serie di fattori negativi: due delle ultime partite le abbiamo perse a pochi secondi dalla fine per un punto e allo stesso tempo abbiamo avuto out per infortunio un giocatore come Montanari". Malgrado ciò, il presidente Pierini rimane ottimista: "Sono fiducioso di arrivare ai playoff, d’altronde mesi fa ne avevamo discusso ed è il nostro obiettivo stagionale a cui vogliamo arrivare. Ora dobbiamo essere solamente concentrati sul match contro la Carver".