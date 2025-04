Attila Junior Basket: Sconfitta Amara contro Esperia Olimpia Cagliari

"Una sconfitta arrivata agli ultimi secondi che brucia e ci vorrà del tempo per smaltirla. Ma visti gli infortunati, vanno comunque fatti i complimenti ai ragazzi. Ora non possiamo permetterci altre sconfitte, se vogliamo arrivare ai playoff". È il commento amaro di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo il ko rimediato in trasferta contro Esperia Olimpia Cagliari (80-79), nella nona giornata dei Play-In Gold nel campionato di serie B Interregionale. Adesso i portorecanatesi sono quinti in classifica. "Siamo sempre stati avanti – dice coach Coen –, finché non è arrivato il loro canestro da 3 punti a cinque secondi dalla fine. Difficile digerire una sconfitta del genere, ma la pallacanestro è così. E non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, contando le difficoltà in cui ci trovavamo: Redolf era fuori per infortunio, Montanari era appena rientrato da uno stop fisico, Pesce ha avuto il virus intestinale la sera prima della partita e Gamazo ha vomitato durante il match perché vittima, pure lui, di un virus. Insomma, c’è tanto rammarico per aver sfiorato l’impresa. Erano due punti importanti – conclude coach Coen – e adesso non possiamo più permetterci altre cadute, in quanto la classifica è corta".