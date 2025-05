Audax Under 14 si qualifica alle finali della coppa regionale con una vittoria schiacciante

Arriva con una giornata di anticipo la qualificazione alle finali della coppa regionale di categoria della squadra Under 14 dell’Audax nel campionato toscano silver. Nella quarta e penultima giornata della seconda fase del girone H (di coppa), la formazione allenata da Andrea Zanetti si impone a Cascina per 64-23 (parziali 22-9, 40-13, 55-15) al termine di una partita controllata senza affanni fin dalle prime battute. Con la sesta vittoria consecutiva (e con una giornata di anticipo), l’Audax si aggiudica il primo posto nel girone (anche in caso di sconfitta nell’ultima partita, i gialloazzurri vantano la miglior differenza canestri rispetto all’Us Livorno, secondo a due punti di distanza).

"E’ un grande risultato per un gruppo meraviglioso, una bella soddisfazione – dice il coach Zanetti –. All’inizio non ci credeva nessuno, ma c’è stata una grande crescita di tutta la squadra, soprattutto nel girone di ritorno della prima fase che è continuata anche nella fase di coppa dove abbiamo perso una sola partita". Le finali sono in programma a Firenze il 7 e 8 giugno.

Tabellino: Attuoni, Cantoni 2, Coppedè 14, Corbani, Ferla 14, Lavecchia 2, Maggi, Rodriguez, Torre 12, Zanetti 20.

ma.mu.