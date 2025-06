Audax Under 14 trionfa nella Coppa Toscana a Firenze

Vince la Coppa Toscana di categoria, la squadra Under 14 dell’Audax che a Firenze si impone nelle final four del torneo riservato alle squadre classificate dalla 6ª alla 10ª posizione del proprio girone nella prima fase. In semifinale la squadra allenata da Andrea Zanetti si impone sul Gema Montecatini per 77-51 (20-9, 42-22, 61-33), in una gara giocata sempre in vantaggio, imponendo fin da subito il proprio ritmo e mettendo in mostra una pallacanestro efficace, intensa e corale. In finale, i carraresi hanno trovato sulla loro strada l’Us Livorno (che a sua volta aveva superato il Basket Scandicci 49-47) al termine di un match molto combattuto e spigoloso, contro avversari molto aggressivi. L’Audax si impone per 42-31 (6-10, 15-13, 26-21) dopo avere chiuso in svantaggio il primo tempino (-4) e in vantaggio il secondo e il terzo (rispettivamente +2 e +5). Tutto si decide nell’ultimo quarto (parziale 16-10) quando i gialloazzurri giocano con maggiore intensità e concretezza.

Il roster: Gjinaj, Lavecchia, Maggi, Zanetti, Coppedè, Corbani, Butera, Torre, Bonanni, Ferla, Attuoni, Cantoni.

ma.mu.