Automobilismo: regolarità. Vergamini e Bertolucci trionfano a Piacenza

Sarebbe troppo ovvio ripartire dall’ABC. Non è necessario dotarsi di abaco e matita, perché, comunque, alcune notizie positive ci sono. Basta ripassare meglio la lezione. Fuor di metafora, Basketball Club Lucca deve ripartire dopo tre sconfitte consecutive e lo dovrà fare contro... ABC Castelfiorentino (oggi, ore 18, al "Palatagliate", arbitri Sposito e Orlandini), ultimo in classifica a quota zero, con sette ko su sette partite disputate.

Stavolta l’analisi della gara prescinde da fattori statistici (anche se Bcl, pur avendo il secondo miglior attacco, ha anche la peggior difesa), per focalizzarsi su quelli psicologici. Se Barsanti e compagni scenderanno sul parquet convincendosi che sarà un test facile e che la vittoria arriverà da sola, allora sarà un’altra delusione. Il "Castello" ha sempre perso, ma in nessuno dei match disputati – ha già giocato con Cecina, Siena Spezia, Quarrata, tutte quelle squadre che adesso guidano la testa della classifica – e le sue sconfitte hanno raggiunto al massimo le dieci lunghezze di differenza; poi altre partite sono state perse, di soli quattro punti o sei.

Al "Palatagliate" il team della Valdelsa si presenterà, quindi, armato di coltello tra i denti e deciso ad interrompere la sua scia negativa e, sicuramente, Belli, Nepi e Scali cercheranno di approfittare del momento "no" del Basketball Club Lucca. Per i biancorossi lucchesi i tre ko hanno lasciato il segno ed è stato necessario in settimana fare un reset e stabilire, una volta per tutte, le priorità; con coach Olivieri che, come sempre, ha descritto la situazione con estrema chiarezza

"Partita – ha detto il coach – per noi molto delicata come, del resto, per i nostri avversari. Castelfiorentino è stata molto sfortunata in queste prime giornate. Ha giocato poche partite al completo e in molte gare ha condotto per larghi tratti. Hanno parecchi punti nelle mani e sono tutti ottimi tiratori. In settimana siamo riusciti finalmente a ritrovare qualità e intensità nel lavoro in palestra. Cosa che, ultimamente, causa indisponibilità del palazzetto, non eravamo riusciti a dare".

Massimo Stefanini