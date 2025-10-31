Avanti in Coppa Italia di Serie C. Le seconde linee del Renate buttano fuori la Juve Next Gen

Renate 2, esame superato a pieni voti. Il test della Coppa Italia contro la Juventus Next Gen ha permesso a chi di solito gioca meno in campionato di mettersi in luce. E secondo Luciano Foschi lo ha superato al meglio supportato anche dal risultato positivo che permette ai nerazzurri di proseguire nel cammino a scapito dei bianconeri, meno precisi dagli undici metri. "Sono contento della prestazione ma soprattutto sono contento per come si sono comportati i ragazzi. Questa partita rappresentava una valida opportunità per chi entra in campo meno spesso per dirmi che su di loro mi sto sbagliando. E le risposte sono state per tutti più che confortanti. E questa cosa mi offre un più ampio raggio di scelta nel weekend, di valutare chi far giocare o meno. In questo modo si alza la competizione con chi adesso è titolare, che non deve pensare che il posto è suo per sempre perché a Renate di garanzie non ce ne sono. Lo spirito di gruppo unito alla sana competizione fa bene alla squadra" dice Foschi che però anche contro la Juventus nel mercoledì di Coppa deve constatare dei limiti. "Anche stavolta devo sottolineare come costruiamo tante palle gol, creiamo tantissimo ma non concretizziamo. Abbiamo pareggiato al 90’ una gara che per mole di gioco meritavamo di vincere senza passare dai rigori. E poi dobbiamo ritrovare le cose che avevamo codificato l’anno scorso ma che ogni tanto perdiamo. Come in occasione del gol subito, in una situazione del genere non puoi concedere il tiro dal limite".

Ro.San.