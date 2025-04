Aviators Lugo: Alvaro Casadio nuovo presidente per lo sviluppo delle giovanili

Gli Aviators Lugo continuano il loro percorso di crescita sul territorio e programmano il futuro, inserendo nell’organigramma Alvaro Casadio, dirigente di pallacanestro da quasi cinquant’anni. Grazie alla sua esperienza ricoprirà il ruolo di presidente della società. Luciano Giovannini, che nei cinque anni della sua presidenza ha consolidato la presenza della pallacanestro nel territorio, diventa vicepresidente e continuerà a gestire la prima squadra. Casadio si occuperà in particolare dello sviluppo delle giovanili insieme a Federico Baroncini, confermato responsabile del settore giovanile. Altra figura fondamentale degli Aviators Lugo sarà Cristian Fabbri, General Manager del Raggisolaris Group, che comprende Raggisolaris, Raggisolaris Academy e Aviators Lugo.

"La collaborazione con Raggisolaris Academy è finalizzata a far crescere il minibasket e il settore giovanile degli Aviators – spiega Casadio –, realtà che coinvolge molti ragazzi e tante famiglie, facendo diventare la società parte integrante anche del tessuto sociale per creare collaborazioni con istituzioni, enti e sponsor e attività ludico-ricreative. In estate, ad esempio, organizzeremo un Cre per ragazzi dai 5 ai 14 anni. Metterò a disposizione degli Aviators la mia lunga esperienza maturata in ambito cestistico e mi aiuteranno Luciano Giovannini, che conosce molto bene l’ambiente lughese, e Cristian Fabbri. Fondamentale sarà anche il ruolo di Federico Baroncini e di tutti gli altri allenatori che stanno lavorando davvero bene, facendo crescere e divertire ogni giorno i nostri ragazzi". (in foto Fabbri, Casadio e Giovannini)