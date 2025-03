Aviators Lugo, buona la prima in poule play off. Contro Castel Maggiore il match dura un quarto

Gli Aviators Lugo (Creta in foto) esordiscono con una vittoria nella Poule Play Off di Divisione Regionale 1. I lughesi superato 76-57 l’Happy Basket Progresso Castel Maggiore. Non è scesa in campo la Raggisolaris Academy, inserita nello stesso girone degli Aviators, avendo avuto il turno di riposo come il Lusa Basket Massa Lombarda (girone V3). Nel prossimo turno Lugo sarà impegnato domenica alle 18 sul parquet della Vis Persiceto, mentre Faenza starà ancora ferma avendo posticipato la gara sul campo di Castel Maggiore a martedì 1 aprile alle 21.30. Il Lusa giocherà invece sabato alle 18.45 a Villanova contro i Tigers. Il tabellino di Lugo: Rosetti ne, Cortecchia, Mazzotti 10, Baroncini L. 2, Fussi 12, Creta 10, Canzonieri 17, Caramella, Belmonte, Arosti 13, Ravaioli 12, Pasquali. All.: Baroncini F. Classifica girone V2: Lugo e 4 Torri Ferrara 2; Castel Maggiore, Vis Persiceto, Raggisolaris Academy* 0. * una gara in meno Classifica girone V3: Baricella e Modena Basket 2; Tigers Villanova, Jolly Reggio Emilia e M.Lombarda* 0. * una gara in meno. Continua la scalata del Basket Club Russi, arrivata in zona playoff. La squadra di coach Venturini travolge 75-42 lo Sporting Club Cattolica e aggancia l’ottavo posto. Perde al fotofinish la Compagnia dell’Albero Ravenna caduta 58-61 in casa con la Libertas Green Forlì. Niente da fare anche per il Faenza Futura, ko 63-70 a Morciano. Il tabellino di Ravenna: Casadei 16, Bomben 4, Petullà, Vistoli 8, Scaccabarozzi 10, Polyeshchuk 12, Kertusha, Branchi 7, Montanari 1, Chiarini, Barucci, Beghi. All.: Senni. Il tabellino di Faenza: Mazzotti 25, Samori M 7, Guerra 7, Silimbani 11, Fabbri 6, Boattini 5, Tempesti 1, Spiriti, Lullo, Liverani. All.: Bertozzi Il tabellino di Russi: Russi: Barlotti 9, Vespignani, Basaglia 18, Rinaldini, Bamba 6, Zama 2, Ceccarelli 3, Pirini 2, Porcellini 14, Denti 9, Bucci 6, Morigi 6. All.: Venturini. Classifica: Tigers Forlì e Bellaria 26; Sunrise Rimini 24; Grifo Imola 18; Coriano, Faenza e San Marino 16; Morciano e Russi 14; Ravenna e Libertas Green Forlì 12; Cattolica 10.