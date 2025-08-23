B FEMMINILE. Il Peperoncino e la Bsl al lavoro. Il campionato parte il 5 ottobre

Primi giorni di lavoro per il Peperoncino. Nella palestra di casa di Mascarino a Castello d’Argile da ieri sera le ragazze del presidente Angelo Luini hanno ripreso ad allenarsi in vista del prossimo campionato di serie B. Affidate alle mani di Gioele Naldi, le giallorosse ripartono da un nucleo consolidato e rinforzato dalle proprie giovani di belle speranze, con l’obiettivo di continuare a far crescere le nuove leve e centrare una tranquilla salvezza. Il gruppo guidato a Naldi e ai sui collaboratori Roberto Macino e Francesca Ruotolo conta sulla presenza di Ampollini, Bardasi, Cavalli, Cavicchioli, Agnese Cisterna, Matilde Cisterna, Favali, Ferrari, Grandini, Mandini, Mannucci Pacini, Ramponi, Monica Secchiaroli, Teresa Secchiaroli e Venturi.

Lunedì invece sarà il turno del raduno e del primo allenamento della Bsl San Lazzaro. Alla palestra Rodriguez si apre un nuovo ciclo col club biancoverde del presidente Stefano Fabbri che, salutato Paolo Dalé, ha affidato la guida della prima squadra a Mattia Gori e quella di direttori tecnici del settore femminile a Rudy Bondioli per la parte tecnica e Giulio Rocco di Torrepadula per quella organizzativa. In serie B si riparte dal nucleo storico degli ultimi anni con Trombetti, Talarico, Marchetti, Colli, Villa, Grandi, D’Agnano, Albieri, Campalastri a cui aggiungere un nutrito e validissimo gruppo di junior guidate in primis da Mosconi.

Intanto, in attesa del calendario ufficiale del campionato, la Fip Emilia Romagna ha ufficializzato le date della prossima B femminile. Si comincia il 5 ottobre. Il campionato continuerà spedito fino al 21 dicembre, con un turno infrasettimanale il 29 ottobre. La prima sfida del 2026 è in programma l’11 gennaio, seguita il 18 dall’ultima del girone di andata. Dal 25 gennaio via al girone di ritorno, ultima di stagione regolare il 2 maggio. Al termine, la sedicesima e ultima classificata retrocederà in serie C, penultima e terzultima saranno impegnate nei playout, mentre le prime 4 si sfideranno in una Final Four da giocarsi in campo neutro.