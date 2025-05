B Interregionale: Abc Solettificio Manetti in trasferta a Collegno per i play-out

Si chiude oggi, con una settimana di ritardo a causa della morte del Santo Padre, la seconda fase di B Interregionale dell’Abc Solettificio Manetti. Stasera alle 20.45, infatti, i gialloblu di Castelfiorentino saranno a Collegno per decidere la griglia di ingresso ai play-out per la salvezza (arbitri Rigon di Bellinzago Novarese, Velli di Fiorano Canavese). Dopo il lungo stop, oltre al rinvio dello scorso sabato per le esequie del Papa la settimana precedente c’era stata la sosta di Pasqua, quelli in palio oggi sono due punti molto importanti per i ragazzi di coach Samuele Manetti: la gara, infatti, sarà decisiva per determinare l’avversaria dei gialloblu nel primo turno.

Di fronte alla diretta inseguitrice, attualmente a meno due, ma con lo scontro diretto in proprio favore (il 64-80 del match di andata turba ancora gli animi castellani), Cantini e compagni saranno chiamati a riscattare quella pesante sconfitta ed inseguire il miglior piazzamento possibile in vista della post season ormai alle porte.

"Ripartiamo dall’ultima vittoria casalinga per confermare quanto di buono emerso con Gallarate – commenta l’esterno valdelsano Giovanni Corbinelli (nella foto) –, nella consapevolezza che a Collegno ci aspetterà uno scontro diretto importante per poterci presentare nel migliore dei modi agli spareggi play-out. Una sfida nella sfida che richiederà compattezza, concentrazione e grande intensità per tutti i quaranta minuti".