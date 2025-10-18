B INTERREGIONALE. Baskérs, brividi a Porto Recanati

Difficilissima trasferta per i Baskérs Forlimpopoli, che stasera alle 21 saranno impegnati sul campo dell’Attila Porto Recanati, per sfidare a domicilio una delle principali candidate al salto di categoria. La formazione marchigiana, imbattuta e reduce da nette vittorie contro Valdiceppo, Jesi e Pescara, può infatti contare su un roster di primissima fascia: in cabina di regia Caverni sa fare la differenza, così come sotto canestro l’esperienza del lungo argentino Gamazo può cambiare le sorti del match. Sugli esterni, Farina e Ciribeni (giocatore con esperienze in A2 a Roseto e Capo d’Orlando) possono fare male, così come lo fanno in uscita dalla panchina gli ex compagni di squadra di Benzoni a Teramo Caroè e Mazzagatti. Da non sottovalutare, poi, nelle rotazioni, l’impatto di Quinzi e Sablich.

Insomma, sono tante le frecce all’arco di un coach dalla lunga carriera, in categorie ben più importanti, come Piero Coen, che sarà chiamato a guidare la sua squadra alla vittoria. Con la leggerezza del non aver nulla da perdere, invece, per Brighi e compagni sarà un altro importante test, che aiuterà la truppa forlimpopolese a comprendere il proprio potenziale in questo campionato.

v. r.