B INTERREGIONALE, I CASTELLANI ULTIMI. MA IL COACH HA FIDUCIA: "vedo passi avanti». Olimpia, Agresti: "Andremo a Padova senza paura»

Ripresa dei lavori in casa dell’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, che dopo il turno di riposo osservato nell’ultimo fine settimana, si sta preparando alla sortita padovana che questa domenica alle 18 vedrà i nerazzurri sulle doghe della Virtus. Una trasferta tanto delicata quanto fondamentale per il cammino dei castellani, che dopo 3 giornate figurano all’ultimo posto nella classifica della Division A di B Interregionale. Beninteso, un dato che lascia il tempo che trova dopo appena 120’ di gioco, ma che è bene analizzare dopo il 53-83 occorso all’esordio contro Monfalcone e dopo il 92-86 arrivato a Martinengo contro Romano Lombardo. Una gara, quest’ultima, che al di là del risultato finale ha rimesso prontamente in carreggiata l’Olimpia, che dopo la rivoluzione estiva sta via via trovando l’amalgama: fondamentale infatti è stata la reazione di gruppo dopo il -30 della prima giornata di campionato.

"Vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno? Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti rispetto all’esordio – dice coach Agresti –, ma non è bastato. Non mi interessa tanto stare a porre quelle mezze scuse, ma è vero che l’influenza ci ha penalizzato sia in partita che in settimana, affliggendo Grotti, Carpani, Pederzini e Castellari, con gli ultimi allenamenti un po’ tribolati. Mi interessa, ripeto, vedere il bicchiere mezzo pieno e abbiamo fatto un passo in avanti".

L’importanza di sfruttare al meglio serate positive dal punto di vista del rendimento offensivo: dove la difesa deve fare qualcosa di più per non gettare tutto alle ortiche. "Abbiamo giocato una partita di carattere, gagliarda, anche se in difesa non siamo riusciti ad arginare i loro due lunghi. Per quanto riguarda la nostra squadra direi che 86 punti non sarà un bottino che realizzeremo sempre, quindi posso essere soddisfatto del nostro attacco, anche se quando si segnano 86 punti in trasferta, bisogna vincere la partita. Abbiamo giocato con cuore, con una bella faccia, quindi sicuramente è stato un passo avanti. Ed è la dimostrazione che ci sono squadre del nostro livello e che siamo in un campionato che ci compete". Giorni per mentalizzarsi sul prossimo impegno. "Usiamo la pausa – conclude il coach – per cercare di fare altri passi in avanti e di prepararci per la trasferta di Padova in una maniera aggressiva, in una maniera competitiva".

