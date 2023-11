B Interregionale, morale alto per i rossoblù di capitan Fontecchio. In C occhi puntati su Casalecchio. Bologna 2016, l’esame è Cremona

In Interregionale subito in campo Bologna 2016 e Olimpia Castello, fresche di derby vinto in volata dai rossoblù di capitan Fontecchio 82-84: i rossoblù, terzi nel girone C e in striscia positiva da 3 giornate, oggi alle 18,30 riceveranno Sansebasket Cremona, mentre i castellani domani alle 18 riceveranno Nerviano.

Torna in campo la serie C, con gli occhi del girone A puntati sulla capolista Cvd Casalecchio, che oggi alle 21 ospiterà Novellara per provare ad allungare a 6 l’immacolato bottino. Reduce da due successi consecutivi la Francesco Francia, che oggi alle 19 riceverà la Magik Parma con l’obiettivo di agguantare il podio. Grande attesa nel girone B per il big match che opporrà le due capofila Virtus Medicina, prima a quota 10, e Cmp Global, seconda a -2 e con una partita in meno. Oggi è anche il turno di Sg Fortitudo-Baskers (ore 18) e Molinella-Cmo Ozzano (ore 21).

Settimo capitolo di andata infine sui parquet della Divisione Regionale, reduce dall’impegno di Ognissanti. Nel girone A è sfida a 5 per il primo posto: appaiate a quota 8 Veni (oggi alle 18,30 sul campo della Masi), Vis Persiceto (oggi alle 21 a Cento) e gli Stars (domani alle 18 contro Castelfranco Emilia) guardano con interesse alle colleghe Vignola e Jolly Reggio, rispettivamente con Voltone e Reggiolo.

Nel girone B trasferte romagnole per le regine Budrio, oggi alle 18,30 a Villa Verucchio, e Granarolo, oggi alle 21 a Cesena.

Giacomo Gelati