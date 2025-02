B Interregionale: Play-In Out al via nel weekend del 15/16 febbraio. Re-Basket: sono dieci le rivali per la salvezza

Saranno 10 le rivali con cui la Re-Basket 2000 si giocherà la salvezza, a partire dal week end del 15/16 febbraio, nella seconda fase di Serie B Interregionale.

Un girone "monco", visto che il Valsugana ha alzato bandiera bianca ritirandosi dal campionato, andando ad occupare di default uno dei 3 posti destinati alle retrocesse, riducendo così a 10 (anziché a 12) le gare ancora da disputare.

La formula. Al Play-In Out che tocca da vicino il team cittadino partecipano le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto di ciascuna Division, in particolare quella di matrice lombarda (da cui proviene la squadra di Baroni) e quella del Nord-Est: la Re-Basket 2000 si porterà dietro i punti accumulati nella prima fase contro Bologna Basket 2016 (vittoria esterna), Libertas Cernusco (vittoria casalinga), Blu Orobica Bergamo (vittoria casalinga), Sansebasket Cremona (affermazione sia in casa che in trasferta), oltre allo "zero" con la Nervianese; il calendario, invece, la vedrà sfidare in gare di andata e ritorno quattro formazioni venete (Jesolo, Petrarca Padova, San Bonifacio e Montebelluna), oltre a Trieste. Alla fine della seconda fase le prime 3 saranno salve e confermeranno la loro presenza in categoria nel 2025/26, mentre le classificate dal quarto all’undicesimo posto giocheranno due turni di spareggio per definire le 2 formazioni che scenderanno in Serie C.

La classifica. Questa la graduatoria, ancora ufficiosa, da cui si comincerà: Jesolo, Petrarca Padova, Bologna Basket 2016, Nervianese 12; Re-Basket 2000, Cernusco, Blu Orobica Bergamo, San Bonifacio Verona 10; Sansebasket Cremona, Trieste 6; Montebelluna 9.

La salvezza diretta, quindi, è al momento a 2 sole lunghezze di distanza, ma per conquistarla sarà necessaria una continuità di rendimento che i biancoblu, finora, hanno avuto solo a tratti.