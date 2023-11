B Nazionale: palla a due alle 20,30. New Flying Balls, occasione di risalita. I ragazzi di coach Conti sfidano Vicenza

Tutto è pronto per il debutto di Augusto Conti sulla panchina dei New Flying Balls, che alle 20,30 tornano fra le mura amiche di viale 2 Giugno per la sfida contro Vicenza. Gli ozzanesi, ultimi nel girone B di serie B (una vittoria e 6 ko), arriva una gara alla portata contro la penultima, staccata di due lunghezze. In casa biancorossa, terminato il capitolo di Gabriele Giuliani, ci si aspetta una reazione d’orgoglio a fronte di risultati mancati, passivi pesanti e un avvio in salita condizionato in parte dall’infortunio di capitan Riccardo Cortese (out dall’11 ottobre). Ora l’ambiente, al di là del risultato, chiede risposte nell’atteggiamento e nel desiderio di reagire. Sarà compito del nuovo tecnico, quello di esplorare la determinazione della sua giovane squadra.

g. g.