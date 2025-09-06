Baby unahotels. Ecco i gironi di Under 17 e 15

Sono usciti i gironi di Under 17 e Under 15. Confermata la divisione in più gironi per la prima fase regionale. La formazione di coach Consolini dovrà vedersela con Stars Bologna, International Imola, Virtus Castenaso, Fulgor Fidenza, Piacenza. In totale sono previsti tre gironi fino al primo weekend di dicembre, al termine dei quali ci saranno altri sei gironi, con le prime tre di ogni divisione della prima fase che finiranno nei tre raggruppamenti per determinare la classifica finale regionale e quindi il passaggio alla fase interregionale in programma da febbraio in poi.

Gli Under 15 di Menozzi affronteranno Masi Casalecchio, Virtus Bologna, Futurvirtus, Fortitudo, Modena e Piacenza. Nella regular-season, che termina a fine gennaio, previsti due gironi e le prime quattro sfideranno le prime quattro dell’altro raggruppamento nella seconda fase dove è previsto il riporto punti degli scontri diretti. Al termine del secondo girone, a fine marzo, verrà stilata la classifica finale regionale e di conseguenza le qualificate per la fase interregionale.

Cesare Corbelli