Baby unahotels. L’Under 15 ’doppia’ il Progresso

Un hurrà e un ko per la cantera. Vittoria a valanga per l’Under 15 di coach Menozzi che surclassa il Progresso Castelmaggiore per 126-52, mettendo le cose in chiaro fin dalle prime battute di gioco (34-4 al 10’).

Unahotels: Kotlar, Casolari 11, Nanni 12, San Pietro 12, Zucchetti 8, Baccosi 23, Ghizzi 12, Montorsi 5, Malagoli 2, Filini 14, Mambriani 14 (nella foto), Mancinelli 13. All.: Menozzi.

Sconfitta interna per l’Under 14 che viene beffata dal Casalecchio per 73-85. Dopo un match di sostanziale equilibrio (16-20, 39-39; 60-60, i parziali), i bolognesi piazzano la zampata decisiva nell’ultimo parziale.

Unahotels: Ghizzoni 2, Beltrami 11, Verona 4, Chorgogliani, Fornaciari, Morini 4, Benevelli 10, Ferri 6, Lombardi, Manzini 11, Bizzarri 9, Ghetivu 16. All.: Iemmi.

Bella esperienza infine per il gruppo Academy degli Scoiattoli, che hanno partecipato il 25 e 26 gennaio all’EvoCup a Lizzano in Belvedere (BO), sfidandosi con Pontevecchio, PGS Formigine, Polisportiva Trottola, Scuola Basket Samoggia e Baloncesto Firenze. Una bella avventura di due giorni dentro e fuori dal campo, che per tanti giovani biancorossi ha rappresentato una prima volta in tornei come questo.

c.c.