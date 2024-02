Baby Unahotels. L’Under 19 domina Milano3. Sconfitta in volata per l’U15 L'Under 19 trionfa su Milano3 con un netto 92-64, mentre l'Under 17 cede a Pesaro per 77-71. L'Under 15 perde di misura contro Rimini, ma si riscatta battendo Forlì. Derby vinto dall'Under 14 su Reggiolo.