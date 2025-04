Bagalier Feba cerca riscatto contro Giussano nel playout decisivo

Oggi ad Arese servirà alle 19.30 una prestazione superlativa alla Bagalier Feba per portare in parità il playout contro Giussano, vincitore 51-53 nel turno inaugurale costato carissimo alle civitanovesi. Stasera le lombarde hanno l’occasione per chiudere il discorso salvezza, altrimenti domenica si giocherà la "bella", la perdente avrà un’altra opportunità per mantenere la categoria.

La gara disputata a Civitanova avrebbe potuto avere un altro esito, ma soprattutto nel finale si è infortunata la playmaker Sofia Binci che ieri si è sottoposta a ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’incidente di gioco avvenuto quando la giocatrice è entrata in area e in quel momento le si è girato il ginocchio. Per la Bagalier Feba è una perdita importante perché non può fare affidamento su una giocatrice importante nel suo scacchiere e sono anche da valutare le condizioni della lunga Katarzyna Jaworska, pure lei uscita acciaccata dal match contro le lombarde.

Anche Giussano ha accusato un’infortunata, si tratta dell’ala polacca Marzena Marciniak. Le civitanovesi sono costrette a trovare una soluzione per far passare in secondo piano l’assenza della Binci, coach Padovano può affidare all’esperta Veronica Perini la guida della squadra e gettare nella mischia la guardia Azzurra Streni, classe 2006.