Bagalier Feba sfida Benevento: obiettivo chiudere i play out di A2

"A Benevento mi aspetto un match molto simile a quello di sabato in cui le difese avranno il sopravvento sull’attacco". Massimo Padovano, coach della Bagalier Feba, parla della gara delle 21 di oggi a Benevento dove le civitanovesi cercheranno di dare seguito alla vittoria di sabato e chiudere così la la seconda fase dei play out di basket femminile di A2. "Noi – aggiunge il tecnico – dovremo giocare con maggior razionalità e di certo perdere meno palloni dei 20 persi sabato. Ecco, se limitiamo questo aspetto della partita e giocando più palloni potremo arrivare a un bottino più elevato dei 50 punti che facciamo sempre". Si tratta di un match importante per le biancoblù per poter chiudere la pratica e focalizzarsi sulla successiva ultima fase play out dove potersi giocare le chance di salvezza. Ma prima c’è da battere ancora le campane, che a Civitanova hanno dimostrato di essere una squadra coriacea. "Ritengo – conclude Padovano – che la vittoria sia alla nostra portata, ma dovremo essere sicuramente più lucide in ciò che dobbiamo fare".