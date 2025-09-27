Bakset serie C. San Marino scalpita per cominciare: "Pronti per giocare ad alto livello»

Il countdown per l’inizio della serie C scorre veloce e la nuova Pallacanestro Titano, guidata in panchina dal confermato coach Stefano Rossini, è pronta a partire. I Titans debutteranno domenica 5 ottobre a Fossombrone e vogliono mettere insieme una stagione di alto livello.

"Abbiamo costruito un buon roster e vogliamo disputare un buon campionato – dichiara Rossini –. Una stagione di alto livello, non anonima. Vorremmo stare in alto, poi chiaramente l’ultima parola spetta al campo e quello sarà l’ultimo giudice. Il livello? Non ci dovrebbe essere l’ammazzacampionato un po’ come Forlimpopoli l’anno scorso, ma credo che il valore medio delle squadre si sia alzato. Vedo tanti buoni gruppi come Fossombrone, Urbania, Montegranaro, Osimo, Santarcangelo, Porto Sant’Elpidio. Il livello è buono e ogni turno proporrà un test di tutto rispetto. Ogni partita sarà da prendere con le molle".

I Titans hanno aggiunto un big come l’ala Pietro Ugolini, sammarinese con vasta esperienza di categorie superiori, il play Lombardi da Santarcangelo, la guardia Amati da Falconara e i giovani Dragomanni e Romagnoli. Ancora a roster delle colonne importanti come Macina, Fusco, Felici e Bomba. Tra prima squadra e Under 19 Gold i giovani Gasperoni, San Martini e Pagliarani.

"Sono soddisfatto. Stiamo lavorando tanto e c’è un buon clima. È il momento giusto per stare insieme e creare il miglior amalgama possibile. Abbiamo giocato un’amichevole con Riccione (successo casalingo) e poi un’altra con Santarcangelo in cui ho visto buone cose, con giusto ritmo e intensità (vittoria in trasferta al PalaSgr). Non vediamo l’ora di cominciare".