Balducci lancia la Francesco Francia. Medicina ok con Folli e Curione

Successo esterno per i New Flying Balls, che nell’atteso big match-salvezza sul campo di Vicenza strappa i 2 punti convalidando ancora una volta lo scontro diretto: con questa vittoria i ‘palloni volanti’, si portano a -2 dai veneti e preparano nel migliore dei modi il terreno per la sfida casalinga del prossimo weekend contro Lumezzane.

Cala invece il sipario sulla regular season dell’Interregionale e per l’Olimpia Castello arriva il decimo successo che vale il suggello sul sesto posto: dietro arriva il secondo ko consecutivo del Bologna 2016, che contro Piadena chiude con un bilancio di 9-11.

Ultima giornata di ritorno nel girone A di serie C, col sesto sigillo filato della Francesco Francia, che piega Castelnovo ne’ Monti e chiude a -2 dalla regina Scandiano, bene nel derby contro Novellara: gli uomini di Mondini volano sull’asse Almeoni-Balducci.

Ritagli conclusivi sui parquet del girone B, dove nell’ottava giornata di ritorno arriva il successo della capolista Virtus Medicina nel derby contro l’Sg Fortitudo, che grazie al simultaneo ko della Cmp Global (terza sconfitta consecutiva), è a un nonnulla dal blindare la leadership.

Ennesimo avvicendamento ai vertici del girone A di Divisione Regionale 1, con la vittoria della regina Audace contro Castelfranco e il ko esterno della Vis Persiceto sul campo della Masi (terza vittoria di fila), che va a modificare la fisionomia del nutrito gruppo al quarto posto: nella metà basta quarto stop consecutivo per Anzola, che resta a braccetto con Castel Maggiore. Nel girone B spicca la seconda sconfitta consecutiva della capolista Budrio, che permette così ad Argenta di portarsi a -2: spinge sull’acceleratore anche Granarolo, che supera Bertinoro e conserva la terza piazza. Decimo successo per la matricola e rivelazione Baricella, ok contro Faenza.

Giacomo Gelati