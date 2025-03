Banca Alta Toscana a sostegno del territorio. Siglata la partnership con Bottegone Basket

Importante sinergia, in ambito sportivo, quella sottoscritta da Bottegone Basket 2001 con Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana. "Il Bottegone Basket - spiega il direttore sportivo Alessandro Taddei - conta oltre 130 tesserati tra prima squadra e Bottegone Basket Junior. Ci sono bambini che vanno dal mini-basket fino agli Under19 e le due prime squadre. Per noi il sostegno della banca e della mutua è importantissimo, ci aiuta a sostenere le spese legate all’attività di tutti i nostri ragazzi, dall’attrezzatura alle trasferte".

Per la stagione in corso, infatti, lo sponsor Mutua Banca Alta Toscana si trova sul retro della maglia da gioco proprio sotto il numero dei giocatori. Per l’occasione è stata consegnata una divisa speciale alla banca con il 120, in riferimento alla longevità raggiunta dalla Bcc nel 2024.

"Banca Alta Toscana sostiene il Bottegone Basket nel programma di supporto dedicato alle realtà sportive e sociali che operano sul territorio – conferma il presidente Alberto Vasco Banci – finché avremo l’appoggio dei soci e dei clienti, come accaduto a Bottegone dove abbiamo rinnovato recentemente la nostra filiale, faremo la nostra parte per sostenere lo sport e le altre attività sociali".