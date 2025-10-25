Baske B Interregionale, domani alle 18,30 in viale Terme. L’Olimpia di Agresti aspetta il fanalino Carrè

A seguito della prima vittoria stagionale occorsa a Padova lo scorso fine settimana, in casa dell’Olimpia Castello l’umore si è rischiarato dopo un inizio di campionato incespicante. Domani, alle 18,30 i castellani di coach Claudio Agresti torneranno sulle doghe amiche di viale Terme per la quinta giornata di B Interregionale (Division A) e di fronte troveranno i vicentini di Carrè, fanalino di coda del girone e ad oggi peggior attacco con una media di 60,7 punti segnati. Certamente questa è solo una visione parziale delle cose, dato che la stagione è iniziata da un mese e Carrè, neopromossa e squadra di seconda fascia, ha giocato 2 delle prime 3 giornate in trasferta (sconfitta a Oderzo e Pordenone; il recupero con Monfalcone è stato posticipato al 10 dicembre).

Ma è altrettanto vero che l’Olimpia sta via via trovando coscienza di sé e costruendo un’identità che per una squadra radicalmente rinnovata non è cosa immediata.

La vittoria a Padova, che è arrivata dopo un turno di riposo, ha infatti mostrato il volto migliore dei nerazzurri, che fatta eccezione per qualche blackout (aspetto sul quale il coach sta lavorando) hanno alzato i giri in difesa e tenuto alta l’intensità offensiva. Dopo tre partite si iniziano infatti a delineare i primi punti fermi, come Alessandro Vigori (15,0 di media), Riccardo Pederzini ed Enrico Domenichelli (12,0).

Le altre gare: Basket 2000 Reggio Emilia-Monfalcone oggi alle 18, Montebelluna-Dinamo Gorizia e New Flying Balls-Virtus Padova oggi alle 20,30, Gardonese-Sistema Pordenone oggi alle 21, Oderzo-Iseo e Stings Mantova-Romano Lombardo domani alle 18.

La classifica: New Flying Balls 8; Monfalcone, Dinamo Gorizia e Oderzo 6; Iseo, Romano Lombardo, Montebelluna, Sistema Pordenone e Stings Mantova 4; Olimpia Castello, Jadran Trieste, Gardonese e Virtus Padova 2; Basket 2000 Reggio Emilia e Carrè 0.