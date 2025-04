Baskérs al top nazionale. Un primato da record

Con il successo conquistato nel big match di Santarcangelo, i Baskérs Forlimpopoli hanno raggiunto il primo, seppur a questo punto piccolo, obiettivo stagionale: chiudere la regular season al primo posto in classifica, che garantisce sempre la bella in casa durante i prossimi playoff. Potrebbe non sembrare molto, nel contesto di una stagione che ormai pare ammettere un solo epilogo, ma certo il cammino fin qui portato avanti da coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei e dai suoi ragazzi è stato praticamente perfetto: i forlimpopolesi sono a due partite dal chiudere con il 100% di vittorie questa prima parte di stagione.

Tutto ciò grazie alla seconda migliore difesa di tutta la serie C italiana, che con 58,5 punti subiti a partita fa peggio solo del Basket Gubbio (54,1), seconda forza del girone umbro-abruzzese. Ma anche il reparto offensivo ha finora girato ai massimi regimi, praticamente al pari degli stessi Angels appena battuti 53-64 e detentori del miglior attacco del girone ‘marchigiano’, che hanno segnato attualmente appena 8 punti in più di quelli realizzati da Brighi e compagni.

Cifre alla mano, i Baskérs hanno anche una delle migliori differenze canestri del torneo: con un saldo positivo di 20,2 punti a gara, i ragazzi di coach Tumidei sono sul podio italiano, dietro al Basket Gualdo, prima della classe nel girone N (e possibile futura avversaria in ottica concentramento) con +24,4, e a Pozzuoli, prima del girone campano, con +21, squadra che nel corso della stagione ha visto in campo anche l’ex forlivese Roberto Maggio (ora in B Interregionale a Palestrina con l’altro ex biancorosso Riccardo Pederzini).

Ritornando sul tema dell’imbattibilità, gli invicibili forlimpopolesi finora hanno, anche in questo, pochi pari: in tutta la serie C italiana solo la Pallacanestro Sennori, capolista del girone sardo, pare poter tenere il passo nonostante il minor numero di gare giocate (18/18), mentre in Emilia-Romagna unicamente il 4 Torri Ferrara in Divisione Regionale 1 (23/23) e il Basket Cavezzo in B Femminile (26/26) hanno fin qui conservato la loro imbattibilità.

Insomma, fino a qui, i Baskérs hanno collezionato numeri impressionanti: per finire il lavoro, nelle prossime due settimane, i galletti dovranno sfidare due avversarie ovviamente alla portata ma anche ostiche come Urbania, in cerca di riscatto dopo lo scivolone che ha consegnato ad Ancona la sua prima vittoria stagionale, e Porto Sant’Elpidio.

Poi da fine mese, quindi dopo Pasqua, inizieranno i playoff: se il campionato finisse oggi, l’avversario degli artusiani sarebbe la nobile decaduta Sutor Montegranaro, ma con due gare da giocare anche Jesi (oggi settima a +2) e San Marino (pari ai veregrensi, ma sotto negli scontri diretti dopo il -22 dello scorso weekend) possono ancora rientrare in linea di galleggiamento dei forlimpopolesi che, però, hanno chiaro il loro obiettivo finale, che si chiama B Interregionale e faranno di tutto per provare a raggiungerlo.