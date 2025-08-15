Baskérs, anche. Faenza e Imola tra i test estivi

Tutto è pronto in casa Baskérs Forlimpopoli in vista dell’inizio della stagione di serie B Interregionale. A partire da martedì, la squadra inizierà a sgambare al PalaGiorgini per prepararsi al meglio in vista dell’esordio stagionale sul campo del Bramante Pesaro a fine settembre. Prima di arrivare all’inizio del campionato, Brighi e compagni saranno attesi da ben cinque impegni di preparazione: il primo, sabato 29 agosto a Forlimpopoli contro Vignola, formazione emiliana di serie C. Poi due probanti test esterni contro formazioni di categoria superiore: il 3 settembre, i galletti saranno al PalaCattani contro i Raggisolaris Faenza, mentre il 6 al PalaRuggi contro la Virtus Imola (coach Tumidei affronterà così rispettivamente Gigi Garelli e Gianluigi Galetti di cui è stato assistente a Forlì e a Lugo). Il 13 settembre la formazione artusiana sfiderà al Villa Romiti la forte Virtus Medicina, finalista della scorsa C emiliana e rinforzata da Alessandro Alberti e Francesco Magagnoli. Il precampionato terminerà infine sabato 20 settembre, quando a Forlimpopoli arriverà la Sg Fortitudo.