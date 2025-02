Baskérs, che numeri: 17 vittorie su 17. Una sola squadra li eguaglia in tutta la serie C

Con il brillante successo conquistato a Fossombrone (55-70), i Baskérs hanno certificato ulteriormente, se fosse necessario, il proprio primato sul girone M del campionato di serie C Interregionale: 17 successi in altrettante gare, +4 sul secondo posto e +8 sul terzo occupato proprio dalla stessa Fossombrone.

La striscia, poi, per Brighi e soci potrebbe ora allungarsi, visto che il calendario metterà nelle prossime settimane Forlimpopoli davanti a sei delle ultime sette del campionato: certo, sono tutte possibili scivolose bucce di banana, ma per quanto mostrato finora sul campo, sembra consistente il gap tecnico tra le prossime avversarie e i Baskérs, che continuando a vincere potrebbero consolidare il primo posto prima del complicato trittico finale Santarcangelo-Urbania-Porto Sant’Elpidio. Attenzione però a Santarcangelo che non sembra voler mollare nonostante la pesante perdita di Eugenio Rivali, che ha terminato la sua stagione per un infortunio al ginocchio.

In tutta la serie C, sono solo altre due le formazioni ancora imbattute: nel girone B, i toscani di Montevarchi hanno lo stesso ruolino di marcia, mentre in Sardegna, nel girone R, la Pallacanestro Sennori è finora 12/12 (con il lungo ceco Juri Hubalek, ex Dinamo Sassari e Imola: oltre 21 punti di media). Per continuare a fare bene, Forlimpopoli dovrà continuare a lavorare con grande attenzione soprattutto nella metà campo difensiva, dove subisce meno di 60 punti di media a partita, un’eccellenza del campionato. Nell’ultima partita ha concesso appena 2 punti a Fossombrone nel 1° quarto.

Basti pensare che in tutta la serie C, solo una formazione fa meglio della squadra di coach Alessandro Tumidei: il Basket Gubbio, attualmente seconda nel girone N, con appena 57,6 punti subiti a partita. Sulla carta, gli umbri potrebbero anche affrontare i Baskérs: la formula del campionato, infatti, prevede che la vincente dei playoff si incroci con le vincenti degli altri gironi della Conference, per assegnare tre promozioni ogni quattro gironi. Nel caso in cui Forlimpopoli dovesse vincere il proprio tabellone, pertanto, incrocerà le vincenti degli altri gironi della Conference Centro: oltre al già citato girone N, attualmente guidato dal Basket Gualdo Tadino 96, le possibili avversarie arriveranno dai due gironi laziali, dove brillano la Virtus Pomezia dell’ex Tigers Andrea Antonaci (un solo ko) e dalla Tiber Roma.

Insomma, il cammino verso la gloria per i Baskérs è ancora lungo ed impervio, ma certo è che, dopo una prima parte di stagione come quella giocata finora, sognare è più che lecito.

Valerio Rustignoli