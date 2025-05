Baskérs Forlimpopoli affrontano Porto Sant’Elpidio in semifinale playoff

Questo pomeriggio, alle ore 18, inizia la semifinale playoff per i Baskérs Forlimpopoli, che sul parquet amico del PalaDimensioneVending ospitano Porto Sant’Elpidio per una serie da non sottovalutare. Infatti, i marchigiani, che nel primo turno hanno ribaltato in due gare il fattore campo contro Urbania (quarta classificata), sono stati considerati la grande delusa della stagione regolare, squadra che ha disputato un’annata a rincorrere a causa di una lunga serie di infortuni che si è abbattuta sul suo organico nella prima metà dell’anno, nonostante le grandi ambizioni estive.

Roster alla mano, Porto Sant’Elpidio può contare su giocatori di indubbia qualità ed esperienza: Fabi, Boffini, Rupil, Torresi e Vallasciani formano un quintetto di altissimo livello, basti pensare che tutti viaggiano in doppia cifra di media. Si tratta di atleti che ben conoscono la categoria in cui sono protagonisti da molti anni e che hanno la cifra tecnica per poter fare la differenza. Il rovescio della medaglia è che dalla panchina coach Di Salvatore ha ben poco da pescare, eccezion fatta per Balilli e Cimini che sono andati in doppia cifra solo in sette gare nel corso dell’anno.

Insomma, ai forlimpopolesi – favolosamente ancora imbattuti in stagione – servirà tenere alto il ritmo e il volume difensivo per provare ad aggiudicarsi gara1, ma non sarà facile, come dimostra il precedente di regular season di poche settimane fa: i Baskérs sono tornati dalle Marche con un successo sudato e di misura, 65-69.

Valerio Rustignoli