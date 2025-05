Baskérs Forlimpopoli avanzano ai playoff: sconfitti gli Angels Santarcangelo

Angels 54Chemifarma Baskérs 67

ANGELS SANTARCANGELO: Goi, Giovannelli 12, Vandi 4, Ronci, Macaru, Benzi 8, Rossi ne, Bedetti 13, Mari, Frisoni ne, Lombardi 2, Saltykov 15. All.: Serra.

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI: Brighi A. 14, Ruscelli 6, Sampieri 14, Rossi 5, Grassi 3, Lombini ne, Baldisserri ne, Brighi L. ne, Fin 3, Bracci M. 13, Galarza ne, Bracci J. 9. All.: Tumidei.

Arbitri: Limone e Bastianelli.

Parziali: 20-20; 38-37; 44-57.

Con un incredibile percorso netto di 32 vittorie in 32 gare disputate, i Baskérs Forlimpopoli si qualificano per il concentramento promozione battendo per 54-67 gli Angels Santarcangelo in gara2 della finale playoff. Anche l’avversaria che più di tutte l’aveva messa in difficoltà in regular season, sia in almeno uno scontro diretto, sia nel tenere a lungo un incredibile ruolino di marcia, alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte al collettivo di coach Tumidei.

Nel primo tempo è stata infatti dura la pagnotta per gli artusiani, che si trovano sempre a inseguire contro i padroni di casa, trascinati da un Saltykov extralusso. Dall’altra parte, però, Forlimpopoli resta sempre a un’incollatura, grazie anche a un Antonio Brighi (foto) che segna per sé e per il fratello Lorenzo, out per infortunio.

Nel secondo quarto, lo spartito non cambia: tra gli Angels è Giovannelli a iscriversi alla festa, mentre sono Ruscelli e Bracci a tenere in scia i Baskérs che vanno alla pausa lunga sul -1.

Al rientro dagli spogliatoi si decide il match: dal 40-39, un devastante parziale di 18-0 per i ragazzi di coach Tumidei spacca la partita, figlio di una difesa che concede 2 punti in 8’ ai clementini e a un attacco in grande spolvero trascinato dal suo Sampieri-Rossi. L’ultimo quarto è di trincea: gli Angels provano l’ultimo strenuo tentativo, ma restano stritolati dalla difesa degli ospiti, che chiudono la contesa con i fratelli Bracci.

Nella serata di ieri sono diventate ufficiali due delle tre rivali che i Baskérs troveranno nel concentramento di sabato 7 e domenica 8 giugno, tra circa dieci giorni: Gualdo Tadino e Fiumicino. Vanno a gara3 Tiber Roma e Lasalle. Poi 3 su 4 saranno promosse: il traguardo storico della B interregionale è davvero a un passo.

Valerio Rustignoli