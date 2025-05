Baskérs Forlimpopoli avanzano in semifinale superando Taurus Jesi 76-67

Wispone Taurus Jesi 67 Chemifarma Baskérs 76

JESI: Pedicone 16, Centanni 4, Buscarini 1, Ruggiero, Sanna 11, Zandri 6, Arceci, Figueras Oberto 12, Zalalis 17, Brutti ne. All.: Surico.

CHEMIFARMA: Brighi A. 15, Ruscelli 10, Sampieri 3, Rossi 8, Grassi 6, Lombini ne, Baldisserri, Brighi L. 9, Fin 6, Bracci M. 11, Galarza ne, Bracci J. 8. All.: Tumidei.

Parziali: 22-11; 31-43; 41-64.

Passano il turno i Baskérs Forlimpopoli e lo fanno grazie a una prova solida nei quarti centrali sul campo del Taurus Jesi: 67-76 è il finale che proietta i forlimpopolesi verso la semifinale contro Porto Sant’Elpidio che ha liquidato in due gare Urbania (80-64 in gara2) ribaltando il fattore campo.

È stato un avvio horror, quello dei ragazzi di coach Tumidei, che partono molli in difesa, massacrati dalla solidità di Zalalis sotto le plance, e scarabocchiano in attacco, finendo in doppia cifra di svantaggio (20-10) già all’8’ contro una Jesi arrembante e in fiducia. Occorre attendere il secondo quarto per vedere la reazione dei galletti, che arriva veemente con una grandinata di bombe e con un Antonio Brighi in grande spolvero, firmando un break di 22-3 che vale il 25-32 al 16’.

Se all’intervallo la gara sembra ribaltata, anche dopo la pausa lunga è ancora Forlimpopoli ad aggredire la partita, trovando questa volta in Lorenzo Brighi la mano più calda di una squadra che torna a girare a mille, con incredibile dedizione e desiderio di vittoria, dopo un avvio decisamente sottotono. L’ultimo quarto, di fatto, è puro garbage time: per Jesi termina la stagione, mentre i Baskérs trovano preziose conferme in vista del prosieguo del torneo, che ora li mette di fronte a una formazione esperta e in grande condizione.

A partire da sabato 10 si tornerà in campo al PalaDimensione Vending, con l’obiettivo di continuare la marcia, arrivata a 28 successi in 28 partite stagionali. Va detto che i playoff non danno accesso diretto alla B interregionale ma a un girone che promuoverà le tre migliori da tutta Italia.