Baskérs Forlimpopoli cercano la 26ª vittoria consecutiva contro Porto Sant’Elpidio

Ultima gara di stagione regolare per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 18, saranno di scena sull’insidioso parquet di Porto Sant’Elpidio per cercare di conquistare la 26ª vittoria consecutiva e terminare la regular season immacolati. Non sarà certo semplice, però, contro una formazione corta, ma dal grande talento, forse la più grande delusa della stagione nonostante il quinto posto.

Boffini, Rupil, Torresi, Fabi e Vallasciani: sono cinque i giocatori che girano in doppia cifra di media, veterani del campionato capaci di fare male in molti modi. Dalla panchina solo Cimini e Balilli portano alla causa punti e minuti.

Quanto alla classifica, ormai certi del primo posto, i Baskérs attendono di scoprire il nome dell’ottava classificata, avversaria nel primo turno playoff: dopo il successo di ieri ottenuto da Guelfo contro Jesi (69-66), sarà decisivo l’esito di Montegranaro-Real Pesaro per sapere se saranno i bolognesi o i veregrensi i prossimi sfidanti della truppa di coach Alessandro Tumidei.