Baskérs Forlimpopoli festeggiano la promozione in serie B al Beer Pong Frampula

Stasera, a partire dalle ore 18.30, i Baskérs Forlimpopoli celebreranno ufficialmente la loro promozione in serie B interregionale durante il Beer Pong Frampula, che si terrà in via del Tulipano, nell’area adiacente al PalaPicci. Sarà un evento aperto a tutta la cittadinanza che vedrà la partecipazione dell’amministrazione comunale, ma soprattutto la presenza e la presentazione dei beniamini che conquistando 33 vittorie in altrettante partite hanno raggiunto un traguardo storico per il basket forlimpopolese.

Durante la serata, ci sarà spazio anche per il discorso celebrativo di coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei e i ringraziamenti del presidente Cristhofer Gardelli a tutti i partner e ai tifosi che fanno sostenuto la squadra nel corso di questa stagione memorabile. Sarà una serata di festa, dove ci saranno anche cibo e buona musica per condividere la gioia di una promozione sognata, ma che con il lavoro e l’impegno è diventata realtà.

Si comincia intanto a ragionare su un aspetto fondamentale per la prossima stagione: "I Baskérs giocheranno al PalaGiorgini. Questo è sicuro" (ovvero all’ex PalaDimensione Vending). A dirlo è il vicesindaco Enrico Monti, che ha anche la delega allo sport e sottolinea: "Con alcuni accorgimenti, può essere anche ampliato nel numero di posti per gli spettatori". La società neopromossa aveva però chiesto di avere l’esclusiva dell’impianto. "Stiamo valutando una gestione diversa delle due strutture forlimpopolesi, che potrebbe andare nella direzione di avere gestioni diverse". In pratica: il PalaGiorgini al basket e il PalaPicci alla pallavolo, con i bambini delle scuole medie, che usavano il PalaGiorgini come palestra per le attività di motoria che verrebbero traferiti al PalaPicci (le due strutture sono a 50 metri l’una dall’altra). "A luglio, dopo la Festa Artusiana, faremo le valutazioni finali e procederemo di conseguenza".

Per quanto riguarda il PalaPicci, l’amministrazione comunale di Forlimpopoli rinuncia a 1,6 milioni di finanziamento destinati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico. Non c’è ancora l’atto ufficiale, ma la decisione ormai è presa. "Sono varie le considerazioni che ci hanno portato a questa decisione – spiega Monti –. Il progetto che ottenne il finanziamento nel 2023 è stato presentato male considerando che si prevedeva un allargamento del campo che non si poteva fare, a causa dei vincoli progettuali. Inoltre ci sarebbero dei costi ulteriori che inciderebbero non poco sul bilancio comunale: si prevedeva di lavorare senza tetto per un anno e oltre, serviva una copertura straordinaria del parquet".

Questo rende il PalaPicci inadatto alla B interregionale. "Ci limiteremo a interventi di rifacimento del tetto e degli spogliatoi, ma senza andare a interferire troppo con le attività delle società sportive, che sarebbero state notevolmente danneggiate da una chiusura dell’impianto di così ampia portata".

Valerio RustignoliMatteo Bondi