Baskérs Forlimpopoli in finale playoff: trentesimo successo consecutivo in Serie C

Il successo conquistato mercoledì sera dai Baskérs Forlimpopoli sul campo di Porto Sant’Elpidio ha permesso alla prima squadra artusiana di strappare un pass per la finale playoff in attesa del risultato di gara3 di Santarcangelo-Fossombrone in programma questa sera al PalaSgr. Il blitz in terra marchigiana, inoltre, ha permesso ai ragazzi di coach Alessandro Tumidei di conquistare il trentesimo successo consecutivo in altrettante uscite, rimanendo così l’unica formazione italiana, impegnata in campionati nazionali, a non aver mai perso in tutta questa stagione.

In gara2 della semifinale della serie C, nel girone sardo, l’altra formazione ancora imbattuta, la Pallacanestro Sennori, è caduta in maniera netta (95-75) sul campo della Coral Alghero di Victorio Musso, fratello dell’ex FulgorLibertas Bernardo. Insomma, è un traguardo netto e importante quello fin qui raggiunto da Forlimpopoli, che è riuscita a bissare la finale del 2024 (persa in gara3 contro Reggio Emilia).

Quest’anno, Brighi e compagni proveranno a fare meglio, passando dal concentramento, che metterà in palio tre promozioni per quattro squadre: nel girone umbro, le due semifinali sono andate a gara3, con il fattore campo saltato in tutte e quattro le gare giocate. Nel Lazio, nel girone I Città Futura Roma proverà a raggiungere in finale la capolista Tiber. Nel girone L Fiumicino (8ª) proverà a ribaltare ancora una volta il pronostico, per sfidare Ciampino (6ª) nella finale delle outsider.