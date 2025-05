Baskérs Forlimpopoli in finale: vittoria decisiva contro Porto Sant’Elpidio

È finale per i Baskérs Forlimpopoli che sbancano in gara2 Porto Sant’Elpidio 55-67 (16-25; 33-40; 46-51) e attendono la vincente tra Santarcangelo e Fossombrone, serie che va alla bella dopo la vittoria dei marchigiani 80-70. Sin dal primo quarto sono i forlimpopolesi a portarsi avanti, con una serie di triple dei fratelli Brighi e di Fin che portano il vantaggio in doppia cifra già al minuto 9. I padroni di casa provano però a rimettersi in scia con Boffini, riportandosi a due possessi di distanza.

Dopo la pausa lunga, Forlimpopoli prova a scuotersi di dosso Porto Sant’Elpidio, ma i marchigiani si riportano a contatto, trascinati da Fabi, arrivando a -5. Nel momento chiave del match, però, ancora una volta i ragazzi di coach Tumidei (foto) stringono i bulloni in difesa (9 punti concessi in 10’), mentre in attacco è un positivo Matteo Bracci a mettere in ghiaccio il risultato, riportando Forlimpopoli in finale dopo quanto accaduto nella passata stagione, col forte auspicio di cambiarne l’epilogo.

Chemifarma Baskérs: Brighi A. 13, Ruscelli 1, Sampieri 4, Rossi 6, Grassi 3, Lombini, Baldisserri, Brighi L. 13, Fin 9, Bracci M. 10, Galarza, Bracci J. 8. All. Tumidei.

v. r.