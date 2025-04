Baskérs Forlimpopoli pronti a chiudere la serie playoff contro Wispone Taurus Jesi

Stasera, alle 21, i Baskérs Forlimpopoli tornano in campo per gara2 dei quarti di finale dei playoff, con l’obiettivo di chiudere la serie dopo il netto successo per 80-50 nella prima sfida contro il Wispone Taurus Jesi. Sull’importante parquet del PalaTriccoli, i ragazzi di coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei dovranno ripartire dalle loro certezze.

La prima chiave sarà sicuramente la difesa: anche in gara1, i 50 punti subiti hanno confermato la forza della retroguardia artusiana, che dopo essere stata la migliore del torneo e – per media punti – una delle migliori d’Italia, ha concesso le briciole agli avversari, soprattutto nei momenti chiave del match. Domenica, infatti, nei primi 6 minuti dell’ultimo quarto Brighi e compagni hanno letteralmente annichilito la formazione jesina, con un impietoso break di 21-0 che ha spezzato la partita. Anche nella gara di ritorno giocata a febbraio, erano stati due decisivi parziali a decidere il match: prima il 21-4 dei primi 7’, poi il decisivo parziale di 14-4 nell’ultimo quarto, dopo che i marchigiani avevano recuperato tornando punto a punto.

Stasera, ancora una volta, sarà decisivo per Forlimpopoli l’apporto di un collettivo sempre più protagonista, che con il rientro di Jacopo Grassi potrà contare su otto senior di valore assoluto, in grado di incidere sia in attacco che in difesa, e su un manipolo di under che finora ha sempre risposto presente quando coinvolto.

Un successo permetterebbe ai Baskérs di accedere alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Urbania-Porto Sant’Elpidio: i fermani vinto in trasferta 50-67 e stasera, tra le mura amiche, proveranno a chiudere la serie e a ribaltare il pronostico.

Prima di guardare oltre, però, gli artusiani dovranno pensare a come limitare il totem di Jesi, Gediminas Zalalis, lungo lituano di grande qualità (21 punti di media in stagione) con una solida carriera nelle nazionali giovanili del suo Paese dove ha giocato insieme al pivot dei Sacramento Kings Domantas Sabonis e al bomber di Roseto (ex Imola) Lukas Aukstikalnis, oltre ai vari esterni Alessio Zandri e Luca Sanna, come fatto nella gara di andata.

Valerio Rustignoli