Baskérs Forlimpopoli pronti per le Final Four promozione a Rieti

Tutto è pronto in casa Baskérs Forlimpopoli in vista delle Final Four promozione, che domani e domenica assegneranno i tre pass per la prossima serie B Interregionale. Quest’oggi la squadra di coach Alessandro Tumidei (foto) partirà alla volta di Terni, dove farà base per raggiungere il PalaSojourner di Rieti sul cui parquet si giocheranno le gare del concentramento conclusivo della C Interregionale.

Domani si disputeranno le due semifinali: alle 16.30 romperanno il ghiaccio Gualdo Tadino e Supernova Fiumicino, mentre alle 19 sarà il turno di Brighi e compagni che sfideranno la Tiber Roma: chi vince sale di categoria; chi perde, invece, giocherà domenica alle 18 per contendersi l’ultima promozione.

L’accesso al palazzetto reatino sarà libero per tutti i tifosi: saltato per motivi organizzativi il pullman della società, si stima che comunque ci saranno oltre un centinaio di appassionati al seguito della squadra forlimpopolese. Per chi volesse seguire il match senza muoversi da casa, questo sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comitato Regionale Lazio.

Per la società artusiana, partita nel 2013 dal campionato di Prima Divisione, arrivare a questa sfida è già un importante traguardo, ma l’ennesima promozione (la quinta in dodici stagioni) porterebbe i Baskérs al punto più alto della storia del basket forlimpopolese, affacciandosi così al professionismo dopo una scalata veemente, figlia di grande lavoro e impegno.

v. r.