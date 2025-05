Baskérs Forlimpopoli: semifinale playoff contro Porto Sant’Elpidio per la promozione in B Interregionale

Partirà sabato sera, sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending, la semifinale playoff che potrebbe ulteriormente avvicinare i Baskérs Forlimpopoli alla promozione in B Interregionale. I ragazzi allenati da coach Alessandro Tumidei sfideranno Porto Sant’Elpidio, rivale esperta e di qualità, che già ha ribaltato il fattore campo nel primo turno, eliminando Urbania (0-2), quarta forza del torneo.

I galletti dovranno stare attenti in un playoff che, finora, ha riservato più di qualche sorpresa: i pronostici sono stati ribaltati nel quarto già descritto, e anche nelle altre due serie sia Santarcangelo che Fossombrone, seppur sulla carta più quotate, hanno dovuto faticare più del previsto rispettivamente contro Montegranaro e Pisaurum. È stata necessaria gara3.

Allargando poi il campo all’intera Conference Centro, quella che definirà le altre tre partecipanti al concentramento che assegnerà le tre promozioni in B Interregionale, diverse sono state le sorprese: la situazione più eclatante è quella del girone L laziale, dove in ben tre quarti su quattro è saltato il fattore campo. La capolista Pomezia è stata eliminata in due gare dall’ottava, Fiumicino (in campo Duilio Birindelli, Valerio Staffieri e Gianluca Marchetti, giocatori di categoria superiore, più un Usa da quasi 26 punti di media). Ma anche la seconda (Frosinone) e la terza (Latina) sono state eliminate in tre gare rispettivamente da Grottaferrata e da Ciampino.

Nell’altro girone laziale, tutto secondo pronostico, ma non è mancato l’equilibrio: la Tiber Roma, prima della classe, ha faticato non poco contro Borgo Don Bosco e così le altre, con la sola Lasalle che ha avuto la meglio di Bracciano in sole due partite. Nel girone umbro-abruzzese, la capolista Gualdo ha mostrato i muscoli eliminando Chieti in due gare, così come ha fatto Perugia, mentre Gubbio – seconda classificata e miglior difesa della serie C davanti a Forlimpopoli – è andata alla bella.

Insomma, i playoff si confermano terreno pieno di insidie e ai Baskérs tocca la sfida di mantenere quell’imbattibilità ancora unica nel campionato, insieme ai sardi della Pallacanestro Sennori che, però, nei playoff hanno esordito con grande fatica vincendo di 2 (71-69) e di 3 all’overtime (101-104).

Per riuscirci servirà ancora dare il massimo, già a partire dalla sfida di sabato contro Porto Sant’Elpidio: una squadra che già nella gara di ritorno di qualche settimana fa aveva fatto sudare le proverbiali sette camicie ad Antonio Brighi (foto sopra) e compagni. Gara2 sarà in programma per mercoledì 14 in terra marchigiana; l’eventuale bella si giocherebbe sabato 17 a Forlimpopoli.

Valerio Rustignoli