Baskérs Forlimpopoli sfidano gli Angels per la fase finale della serie C

Tutto in una notte: stasera alle 21, i Baskérs Forlimpopoli saranno di scena sul parquet del PalaSgr di Santarcangelo per cercare di battere gli Angels e conquistare il pass per la fase finale. Dopo trentuno successi consecutivi, la truppa allenata da coach Tumidei punta a completare l’opera, ma non sarà per nulla semplice contro una formazione in cerca di riscatto: i clementini, infatti, in tutte e tre le gare fin qui giocate in stagione hanno mostrato di poter fare lo sgambetto ai forlimpopolesi, ma senza mai riuscirci.

Finora, Bedetti e compagni non sono riusciti a pareggiare il volume della miglior difesa di tutta la serie C, né ad alzare le proprie percentuali: nella gara d’andata, i ragazzi di Serra erano riusciti a segnare 72 punti, insidiando fortemente gli avversari, mentre sarà più difficile restando sotto i 60 punti come al ritorno e in gara1 (rispettivamente 53 e 56 punti segnati).

Un’altra decisiva variabile del match sarà quella legata all’infermeria: nella gara di sabato, Lorenzo Brighi (nella foto) e Sampieri sono usciti malconci, ma anche Goi ha subito un infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di finire la gara. Vista l’importanza della gara, probabilmente tutti saranno recuperati, anche se le condizioni del capitano forlimpopolese sembrano le meno incoraggianti.

Gli Angels, da parte loro, si aspettano un maggiore impatto da Bedetti e Giovannelli (6 punti in due in gara1), mentre fondamentale sarà il contributo oltre che di Goi, del russo Ilia Saltykov, miglior marcatore, con 19 punti, del match di sabato. Interessante, inoltre, sarà vedere il rendimento dei giovani che, soprattutto con Macaru e con il 2009 Nicolò Ronci, è stato importante nella prima gara della serie.

All’infinita panchina e a un roster con tante alternative tattiche e umane, invece, si affidano i Baskérs che durante tutta l’annata hanno dimostrato sul campo di meritare la fase finale, grazie a una continuità tecnica e di risultati che nessuno è stato in grado di pareggiare. I forlimpopolesi sono a 40’ dal migliorare il già importante risultato della passata stagione, per provare a qualificarsi al concentramento che, nel weekend del 7 e 8 giugno, metterà in palio la promozione in serie B Interregionale contro le due vincenti dei gironi laziali e la vincente del raggruppamento umbro-abruzzese.

Valerio Rustignoli