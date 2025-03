Baskérs inarrestabili. Tutto facile: 21 vittorie su 21

Tutto facile per i Baskérs Forlimpopoli che non si fanno sorprendere da Falconara sul suo parquet: 57-87 (13-27; 24-47; 41-69) è il finale di una gara mai in discussione che consegna agli artusiani il ventunesimo successo consecutivo su altrettante partite stagionali. Insomma, l’imbattibilità ancora non è scalfita.

Sin dall’avvio, trascinati da un solido Lorenzo Brighi, gli ospiti scappano nel punteggio, portandosi avanti in doppia cifra (9-20) già al 9’. Nel secondo quarto, grazie alle folate di un pimpante Rossi, si arriva già sul 15-41 al 15’, mettendo virtualmente in ghiaccio l’esito finale, contro una Falconara che fatica a trovare continuità in attacco contro la morsa difensiva forlimpopolese. Nel 2° tempo, tocca così ai giovani, con Ruscelli in cabina di regia e Baldisserri alla prima prova in doppia cifra in serie C: anche questi protagonisti, pur diversi dal solito, mantengono saldo il controllo sul match.

Chemifarma Baskèrs: Bocchini 2, Galletti, Ruscelli 5, Sampieri 8, Rossi 14, Grassi ne, Lombini 5, Baldisserri 10, Brighi L. 14, Fin 9, Bracci M. 12, Bracci J. 8. All.: Tumidei.