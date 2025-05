Baskérs trionfano 74-48 su Porto Sant’Elpidio in gara1 della semifinale playoff

Dopo un primo tempo in equilibrio, nella ripresa i Baskérs dilagano, conquistando una strepitosa vittoria 74-48 (17-11; 33-32; 50-38) in gara1 della semifinale playoff contro Porto Sant’Elpidio. L’inizio della partita vede una Forlimpopoli subito avanti nel punteggio, grazie a un buon Jonas Bracci, ma non pienamente nel match, incapace di incidere come potrebbe. Così, nei secondi 10’, Porto Sant’Elpidio prova a risalire, trascinata da un ispiratissimo Rupil, addirittura sorpassando sul 31-32 con Fabi. Dopo la pausa lunga, però, i Baskérs, come d’abitudine, iniziano a ruggire in difesa, concedendo appena due punti in 5’, mentre in attacco Lorenzo Brighi dilata ulteriormente il divario. Dal +12 del 30’, poi, il match si spacca in due: le tre bombe di Ruscelli pesano come il piombo, ma è tutta la squadra di Tumidei che sale ulteriormente di livello, annichilendo gli ospiti, che affondano fino al pesante -26 finale. Mercoledì gara2 nelle Marche.

Chemifarma Baskérs: Bocchini, Brighi A. 5, Ruscelli 12, Sampieri 2, Rossi 6, Grassi 3, Baldisserri 3, Brighi L. 16, Fin 7, Bracci M. 10, Galarza 1, Bracci J. 9. All. Tumidei.

v. r.