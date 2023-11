Serie B femminile, girone A: dopo la vittoria sofferta di sabato scorso a Fiorenzuola, la Wamgroup Cavezzo sarà impegnata a Scandiano questa sera alle 20:30. Le modenesi si presentano con più incognite che certezze, dopo la non brillante prova piacentina, e troveranno di fronte una formazione a caccia di punti (tre gare perse su quattro giocate) per tornare a muovere la propria classifica. La capolista Piumazzo, invece, giocherà nuovamente in casa domenica (ore 18:00), ed attenderà la Fulgor Fidenza, con quest’ultima in striscia negativa da tre turni.

Serie C unica, girone A: trasferta a Correggio per Modena Basket (domani ore 19:00). Mo.ba (in foto Andrea Mengozzi), certamente, non vorrà farsi sfuggire l’opportunità di cogliere il terzo referto rosa filato anche se di fronte troverà un grande ex, ovvero Davide Pantaleo, capo allenatore della formazione reggiana.

Divisione Regionale 1, girone A: anticipo, questa sera, per la Ottica Amidei Castelfranco, di scena a Novellara alle 21:15. Nel frattempo è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo in merito al match di venerdì scorso: Jolly e Castelfranco dovranno recuperare la partita. Gara casalinga, infine, per la SPV Vignola, che ospita gli Stars Bologna (domenica ore 18:00). I giallo-neri sono reduci da due stop consecutivi, l’ultimo dei quali proprio davanti al proprio pubblico, la settimana scorsa nella partita che li ha visti contrapposti agli avversari dei Giardini Margherita.

Davide Ceglia